10-летняя девочка выпустила коллекцию детских хиджабов (фото)

Когда 10-летняя мусульманка Амайа Диггинс впервые надела в прошлом году хиджаб, он ей показался неудобным. Об этом сообщает Islam-today.

Девочка перемерила десятки моделей платков, и каждый из них имел какие-то недостатки: слишком длинный, слишком широкий, слишком вычурный или плотный. Тогда юной мусульманке пришла в голову мыслю разработать собственную коллекцию платков, рассчитанных на таких же девочек, как и она сама.

Именно так появилась коллекция хиджабов платков Hijabi Fits, который Амайя разработала вместе со своей мамой. «Коллекция хиджабов Hijabi Fits создана специально для моих ровесниц. Юные мусульманки тоже должны выглядеть в платках модно и стильно», - говорит девочка, которая сама выбирает ткань, цвет и размер платков, которые войдут в ее коллекцию.