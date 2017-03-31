В мусульманской провинции Китая запретили носить бурки

Власти Китая запретили носить бурки - традиционную мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо - жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), в котором распространен ислам. Такую меру объяснили борьбой с экстремизмом в неспокойном регионе, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на британскую газету "The Independent".

Новые правила вступают в силу 1 апреля. Служащие в аэропортах и железнодорожных вокзалах будут обязаны отговаривать женщин носить бурки. Помимо этого запрещается носить нетипичные для Китая бороды. Под действие запрета подпадает прежде всего уйгурское население. В некоторых районах провинции запрет уже действует, например, на общественном транспорте. Женщину в бурке ни в коем случае не пустят в автобус или поезд.

"Родители должны демонстрировать моральное поведение, дабы воспитывать своих детей в уважении к науке и культуре. Научить их поддерживать этническое единство, отказываться от экстремизма и выступать против него", - приводит издание выдержки из документа.

Уйгуры, в большинстве своем мусульмане по вероисповеданию, представляющие собой одно из многомиллионных национальных меньшинств Китая, компактно проживают в СУАР и пограничных с ним странах Центральной Азии. Также более 60 тысяч уйгуров, родственных туркам по языку, проживают в нескольких районах в Турции. На территории СУАР, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой".

Ранее китайские СМИ сообщали, что власти СУАР планируют в 2017 году принять свод правил, направленных на борьбу с экстремизмом. Кроме того, сообщалось, что все автомобили в Баянгол-Монгольском автономном округе в СУАР в обязательном порядке будут оснащены навигационной системой Beidou, чтобы отслеживать перемещение всех автомобилей, которые террористы часто используют для совершения нападений.