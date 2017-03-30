В Израиле военные арестовали охранников мечети Аль-Акса

Верховный муфтий Иерусалима заявил о неприемлемости ареста израильскими военными двух палестинских охранников священной мечети Аль-Акса, сообщает Islam-today.

«Израильские правоохранители мешают охранникам священной мечети исполнять свои обязанности и пытаются запугать их. Это неприемлемо», - отметил, в частности, в интервью для Al Jazeera муфтий Мухаммад Хуссейн.

Инцидент произошел несколько дней назад после того, как охранники мечети не позволили израильскому археологу забрать камень с территории Аль-Аксы.

Сотрудник израильского управления древностей Юваль Баруш прошел на территорию святыни и пытался вытащить камень из столба. Охранники буквально схватили Баруша за руку, когда тот попытался незаметно положить себе в карман фрагмент камня. После этого полиция вывела археолога за пределы Аль-Аксы. А когда он вернулся вновь, охранники его уже не впустили, за что и были сами арестованы.