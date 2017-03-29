В Киргизии состоятся выборы Верховного муфтия

В Республике Киргизия 4 апреля состоятся выборы Верховного муфтия республики, сообщает Islam-today.

На пост главы Духовного управления мусульман Кыргызстана претендуют три кандидата. Для оценки «профпригодности» кандидатов создана специальная комиссия из девяти человек.

Среди членов комиссии - представители Совета улемов, работники Госкомиссии по делам религий и сотрудник Государственный комитет национальной безопасности. Ее членам предстоит определить уровень знаний кандидатов в области теологии и образования, знание Конституции страны, а также ознакомиться с их программой.

Конкурс будет проводиться 29-30 марта. На пост Верховного муфтия претендуют действующий муфтий Максат ажы Токтомушев и бывший глава ДУМК Чубак ажы Жалилов.