Мусульмане готовятся к ночи Рагаиб

Мусульмане готовятся к благословенной ночи Рагаиб, которая в этом году приходится на ночь с 30 на 31 марта, сообщает Islam-today.

Считается, что в эту ночь по милости Всевышнего принимаются все дуа верующих, Аллах одаривает их Своей милостью и благами. Намаз, пост, саадака и другие виды поклонения в этот день принесут бесчисленные блага. А потому проводить ночь Рагаиб верующим необходимо в молитве, читая Коран и принося покаяние в совершенных грехах и ошибках.

Также рекомендуется общаться с родителями, радовать детей, помогать бедным и возмещать пропущенные намазы.

Особое значение имеет и пост в месяц Раджаб, первой пятницей которого и является ночь Рагаиб. Известно, что после месяца Рамазан, больше всего Пророк Мухаммад (мир ему) держал пост именно в этот месяц. Как говорят мудрецы, месяц Раджаб – это месяц посевов.

Следующий за ним месяц Шабан - месяц полива и ухода за этими посевами. А священный Рамадан – месяц сбора урожая.

То есть Раджаб – это первая ступень духовного очищения на пути подготовки к священному месяцу Рамадан.