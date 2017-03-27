Австралийский сенатор предложила ввести "запрет на мусульман"

После теракта в Лондоне австралийский сенатор, лидер партии «Одна нация», Полин Хэнсон предложила ввести запрет на мусульман, сообщает Islam-today.

«Сейчас в социальных сетях набирает популярность хештег #МолитесьзаЛондон. Я же предлагаю другой хештег - #МолитесьзазапретМусульман (#Pray4Muslimban). У нас есть реальные проблемы, связанные с тем, что религия на самом деле является идеологией, которая приводит к разрушениям. Мы должны бороться с этим», - отметила сенатор.

В полемику с ней вступил премьер-министр страны Малколм Тернбулл. «Подстрекательство к ненависти по отношению к людям в зависимости от их вероисповедания – весьма опасное явление. Все должны понимать: если ты перекладываешь преступления ИГИЛ (запрещенного в РФ) на всех мусульман, то ты играешь на руку террористам. Эта классическая стратегия, которой террористические группировки пользуются уже многие годы», - сказал, в частности, он в эфире одной из радиостанций.