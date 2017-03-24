Болгарская исламская академия набирает первых абитуриентов

Желание стать первыми слушателями Болгарской исламской академии выразили около 30 аспирантов и докторантов из Татарстана, Башкортостана, Крыма, республик Северного Кавказа, а также Киргизии и Казахстана. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на издание «Российская газета».

Издание подчеркивает, что выбор у них стоял между Татарстаном и ведущими исламскими образовательными центрами Саудовской Аравии, Египта и Марокко.

Ранее стало известно, что обучение в Болгарской исламской академии начнется с 1 сентября 2017 года. Преподавать в вузе будут богословы и ученые с мировым именем.

Обучение в академии, как сообщил в ходе прошедшего на днях видеомоста заместитель муфтия РТ, ректор РИИ Рафик Мухаметшин, будет бесплатным.