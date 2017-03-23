В Греции мечеть XV века пострадала от пожара

В греческом городе Дидимотихо на северо-востоке страны в результате пожара повреждения получила Мечеть Баязет, которая датируется XV веком, сообщает Islam-today.

Пламя вспыхнуло, когда в здании проводились реставрационные работы. Потушить возгорания удалось усилиями 50 сотрудников противопожарной службы. В результате обошлось без пострадавших.

«В данный момент нет никаких оснований полагать, что причиной пожара мог быть умышленный поджог», - сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя пожарной службы.

Как отметил мэр города Дидимотихо, особенно серьезно в результате возгорания пострадала крыша мечети, которая сделана из дерева и украшена орнаментом.