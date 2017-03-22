Строительство железной дороги между Меккой и Мединой близится к завершению

Строительство высокоскоростной железной дороги Haramain Express, которая соединит две главные мусульманские святыни – Мекку и Медину – вышло на финишную прямую, сообщает Islam-today.

Из 450 километров дороги полностью готовы к эксплуатации 430 км. Первый испытательный поезд планируется пустить уже к концу года.

«Проект железной дороги между Меккой и Мединой является одним из главных приоритетов для саудовских властей. Реализация его идет по графику, без каких бы то ни было отставаний. Железная дорога значительно облегчит перевозку между двумя священными городами», - отметил, осматривая строительную площадку, министр транспорта КСА Сулейман Аль-Хамдан.