На Херсонщине построят мечети

Две неподконтрольные Духовному управлению мусульман Украины общины в селах Партизаны и Счастливцево Генического района Херсонской области построят мечети за средства крымскотатарской диаспоры Турции. Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на слова заместителя председателя Генической районной госадминистрации Гульнары Бекировой.

«Земли выделили под две мечети. Это села Счастливцево и Партизаны. Оформили их целевое назначение. Приезжали несколько раз наши дернеки (объединения, землячества крымских татар Турции – КР)», – сказала она.

По словам Бекировой, после встреч представителей диаспоры с местными крымскими татарами подтвердили решение о финансировании строительства мечетей. Проекты строительства и сметы будут готовы к концу марта.

«Хабашити (представители ДУМУ – КР) против строительства мечетей. Трудно понять, почему мусульмане могут быть против строительства дома молитвы единоверцев», – добавил активист регионального меджлиса крымских татар Нариман Аблязов.

По словам главы регионального меджлиса крымских татар Ленура Люманова, определена компания-подрядчик на изготовление проектной документации для строительства мечетей - это производственный кооператив «Таврия».

Решение о строительстве мечетей на средства, пожертвованные выходцами из Крыма, которые проживают в Турции, приняли в январе 2016 года на заседании исполкома Всемирного конгресса крымских татар, который проходил в Геническе.

***В Геническом районе в трех поселках из четырех, где компактно проживают крымские татары, помещения для молитвы контролируются Духовным управлением мусульман Украины, которое относится к радикальному течению в суфизме под названием «хабашизм». Общины мусульман региона, не входящих в ДУМУ, являются соучредителями Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве. Сейчас в министерстве культуры Украины проходит процедура регистрации нового Духовного управления мусульман Крыма.