Власти Бельгии запретили въезд в королевство 12 турецким имамам
11:12, 17 марта 2017Ислам
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Фото: РИА Новости
Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен отказал в выдаче долгосрочных виз 12 имамам из Турции, которые в среду намеревались прибыть в королевство, чтобы провести проповеди в непризнанных государством мечетях, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Dernière Heure.
Муллы планировали проповедовать в Намюре, Билзене и Генте.
Десять из 12 имамов подали жалобы на решение Франкена в бельгийский Совет по разрешению споров с иностранцами.
Четыре жалобы уже отклонены. Совет мотивировал это тем, что право на свободу религии нарушено не было, поскольку турецкие имамы находятся за пределами Бельгии и не подпадают под юрисдикцию бельгийского государства.
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