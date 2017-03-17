Власти Бельгии запретили въезд в королевство 12 турецким имамам

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен отказал в выдаче долгосрочных виз 12 имамам из Турции, которые в среду намеревались прибыть в королевство, чтобы провести проповеди в непризнанных государством мечетях, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Dernière Heure.

Муллы планировали проповедовать в Намюре, Билзене и Генте.

Десять из 12 имамов подали жалобы на решение Франкена в бельгийский Совет по разрешению споров с иностранцами.

Четыре жалобы уже отклонены. Совет мотивировал это тем, что право на свободу религии нарушено не было, поскольку турецкие имамы находятся за пределами Бельгии и не подпадают под юрисдикцию бельгийского государства.