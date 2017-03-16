Во Флоренции скоро построят первую мечеть
12:11, 16 марта 2017Ислам
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Фото: flykyiv.com
Мэр итальянского города Флоренция пообещал местным мусульманам построить в скором времени в городе мечеть, причем, она, по его словам, будет «огромной». Об этом сообщает Іslam-today.
В то же время, он взял с местной мусульманской общины обещание, что они будут молиться в мечетях на итальянском языке, «отвергнув, тем самым, все формы терроризма и насилия».
Район, в котором должна появиться мечеть, пока не определен. А потому в период священного для мусульман месяца Рамадана для верующих будет создана временная постройка.
Сейчас мусульмане, проживающие во Флоренции, вынуждены молиться, что называется, где придется. Нередко это приходится делать прямо на улице.
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