Власти Таджикистана обеспокоены падением интереса к хаджу

В Таджикистане в последние годы устойчиво уменьшается количество желающих отправиться в паломничество в Мекку. Об этом сообщает Islam-today, ссылаясь на слова властей республики.

К примеру, в администрацию города Худжанд Согдийской области, что на севере страны, с начала этого года поступило всего 96 заявлений от верующих из числа местных жителей, намеревающихся отправиться в хадж.

Как отметили администрации Худжанда, снижение интереса к паломничеству в святые места связано с тем, что в последнее время материальное положение жителей республики заметно ухудшилось.

Средняя стоимость путевки в хадж для граждан Таджикистана в этом году составляет 3500 долларов.