В Нью-Йорке на Манхеттене откроется Институт арабского и исламского искусства

В США набирает обороты кампания борьбы с исламофобией, подхлестнутая недавним запретом на въезд для представителей нескольких мусульманских стран, и на ее волне в центре Манхеттена уже в мае откроется Институт арабского и исламского искусства, сообщает Седмица со ссылкой на американское издание TheGardian.

Этот проект был профинансирован катарским шейхом Мухаммадом Рашидом Аль Тани, основателя современного Катара. Время открытия Института выбрано не случайно: влиятельный шейх надеется этой инициативой внести свой вклад в гуманизацию ислама, чтобы обеспечить его более позитивное восприятие общественностью в США.

Шейх выразил надежду, что экспозиция Института «не только явит миру великие образцы искусства и культуры арабского и исламского миров, но и поможет изменить в душах американцев те сложившиеся стереотипы и предубеждения в отношении ислама, которые ныне препятствуют диалогу великих культур и религий».

Главная задача новой галереи исламского искусства – очаровать и захватить душу зрителя живым потоком красок и узоров, столь типичных для исламского искусства и культуры.