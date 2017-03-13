Нидерланды пересматривают отношение к мусульманам с приближением выборов

Многие мусульмане обеспокоены тоном голландской избирательной кампании: крайне правые кандидаты пренебрежительно говорят об исламе и часто изображают мусульман как аутсайдеров, не желающих интегрироваться в голландскую культуру, сообщает "Взгляд" со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается в публикации The New York Times, среди обеспокоенных - Ахмед Абуталеб - мэр второго по величине города Нидерландов – Роттердама, где 15-20% населения – мусульмане. Он также один из самых популярных политиков в стране, подчеркивает американское издание.

Абуталеб - не единственный мусульманин в истеблишменте: спикер парламента Нидерландов Хадиджа Ариб также является мусульманкой, хотя ее Лейбористская партия, скорее всего, потеряет свои позиции на национальных выборах в среду. Несмотря на это «в Нидерландах процветает класс мусульман-профессионалов: социальные работники, журналисты, актеры, предприниматели и банкиры», отмечает издание.

Однако в стране «есть предавление, что если слишком много культурных влияний из других частей света, то это может затронуть наши голландские традиции и культуру» - сказал Абуталеб.

В Нидерландах живут иммигранты из 174 стран мира. Так что «выборы в Голландии в среду станут первым испытанием порога толерантности Европы, где популистские партии получают все большую поддержку населения, атакуя Европейский союз и миграционную политику, используя националистические призывы сохранять различные местные культуры и традиции,» - подчеркивает NYT.

Вслед за Нидерландами подобное «тестирование» пройдут Франция, Германия и, возможно, Италия.

В Голландии «популистские настроения» сейчас особенно бросаются в глаза, поскольку эта страна из поколения в поколение переживала не одну волну мусульманской иммиграции.

И именно в Нидерландах один из самых ярых антимусульманских политиков в Европе, Герт Вилдерс позволил себе недавно назвать некоторых марокканцев «нечистью». Его Партия свободы, как ожидается, будет одной из трех, которые получат наибольшее число голосов, и бросят вызов правительству премьер-министра Марка Рутте.

Выборы в голландский парламент состоятся 15 марта.