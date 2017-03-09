Известная компания-производитель спортивной одежды презентовала хиджаб

Один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды компания Nike презентовала специальный хиджаб для занятий спортом, сообщает Islam-today.

Модель была разработала после того, как целый ряд мусульманок, принимавших участие в международных состязаниях, пожаловались на то, что обычный платок крайне неудобен.

На разработку хиджаба Nike Pro Hijab ушло чуть больше года. Примечательно, что участие в создании хиджаба приняли и сами спортсмены, в том числе фигуристка из ОАЭ Захра Лари, участвовавшая в Зимних Олимпийских играх в Сочи.

Изготовлен спортивный хиджаб из легкого полиэстера. Микроотверстия в ткани позволяют голове дышать, а специальная форма будет защищать от спадания. Планируется, что в продаже высокотехнологичный платок появится уже в 2018 году.