В Казахстане создадут мобильное приложение для определения времени намаза

В Казахстане в скором времени будет разработано и запущено мобильное приложение, которое позволит мусульманам республики безошибочно определять время намаза с помощью GPS, сообщает Islam-today.

Соответствующее поручение отделу проповеди и по работе с интернетом казахстанского ДУМ дал верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Малгажыулы.

«Наша общая цель – постоянно совершенствоваться для целостного развития духовности общества. Сейчас время развития информационных технологий, а потому мы должны максимально использовать все технологические возможности, в том числе мобильные приложения, которые позволяют моментально получать религиозную информацию», - отметил верховный муфтий.

В 2016 году ДУМ Казахстана презентовало мобильное приложение «Намаз – діннің тірегі», предназначенное для желающих обучиться намазу. На данный момент приложение скачано уже более 500 тысяч раз, а русскоязычная его версия пользуется большой популярностью у мусульман Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

***Нама́з — каноническая молитва, один из пяти столпов ислама.