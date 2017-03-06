В ОАЭ индуса судят за оскорбление ислама

В ОАЭ стартовал суд над гражданином Индии, который обвиняется в оскорблении ислама в интернете, сообщает Islam-today.

Скандальный пост с оскорблением ислама и пророка Мухаммада 31-летний индиец выложил на своей странице в Facebook в ноябре 2016 года.

Сам он удалил все записи со своего аккаунта практически сразу же после публикации, однако правоохранителям стали доступны их копии. Они и были представлены в суде в качестве доказательства его вины.

Арестован мужчина был в аэропорту Дубая, когда пытался покинуть страну, уже через два дня после публикации. При задержании у него был изъят мобильный телефон, с которого записи были сделаны.

Планируется, что приговор по делу будет озвучен уже 21 марта.