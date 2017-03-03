На самой большой в мире мечети установили гигантский полумесяц

На купол мечети Чамлыджа в Стамбуле, которая станет крупнейшим мусульманским храмом в мире, установили гигантский полумесяц, сообщает Islam-today.

Конструкция весом 4,5 тонны и высотой почти 8 метров, покрытая золотом, украсила 72-метровый купол.

Открытие мечети намечено уже на лето этого года. По оценкам строителей, на данный момент работы завершены примерно на 80%.

Реализация амбициозного проекта по строительству крупнейшей в мире мечети началась в турецком Стамбуле в 2013 году. Согласно проекту, мечеть будет иметь 4 гигантских минарета, каждый высотой в 107 метров, и 2 минарета пониже – по 90 метров. Видно мусульманский храм будет из любой точки Стамбула.