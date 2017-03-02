Эксперты заявили, что к концу века ислам станет самой популярной религией

К концу века ислам станет самой популярной религией в мире и обгонит по числу последователей христианство. Об этом говорят результаты исследования авторитетного аналитического центра Pew Research Center, сообщает Islam-today.

Так, по данным исследователей, в 2010 году мусульман в мире насчитывалось 1,6 миллиарда человек – это 23% от общего населения планеты. Христианской религии придерживаются 31% людей.

Демографические тенденции последних лет говорят о том, что уже через несколько десятилетий ислам догонит и перегонит христианство по числу последователей.

Государством с многочисленным мусульманским население станет Индия. Здесь будут проживать 300 миллионов мусульман. В Европе их будет не менее 10 % от общего населения.