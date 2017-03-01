Первым заместителем генсека ООН стала мусульманка

Первым заместителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша назначена мусульманка, сообщает Islam-today.

Церемония официального вступления в должность состоялась в Нью-Йорке.

«Я приложу все свои усилия на реализацию целей устойчивого развития. Именно устойчивое развитие – это, помимо прочего, один из самых эффективных способов добиться мира на земле», - отметила на церемонии Амина Мохаммед.

Прежде всего мусульманка намерена бороться с бедностью, а также работать над созданием возможностей для молодежи и достижением гендерного равенства.

Амина Мохаммед родилась в 1961 году. Образование она получила в Нигерии и Великобритании. До этого работала советником президента Нигерии и преподавателем в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Мусульманка замужем, у нее шестеро детей.