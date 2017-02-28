Сегодня Google изменил логотип в память о мусульманине-благотворителе

Сегодня, 28 февраля, интернет-поисковик Google изменил свой логотип в память о знаменитом пакистанском благотворителе Абдул-Саттаре Эдхи, который создал крупнейшую в мире сеть волонтерской скорой медицинской помощи, сообщает Islam-today.

Дудл с изображением мусульманина, которого называют одним из величайших благотворителей на планете, появился на территории нескольких стран, среди которых США, Австралия, Япония, Великобритания, Ирландия, Португалия, Пакистан и другие.

Сегодня мусульманскому меценату исполнилось бы 89 лет. Эдхи скончался в прошлом году в Карачи от отказа почек и до последнего дня лечился в государственной больнице в Пакистане, несмотря на многочисленные предложения отправиться на лечение в лучшие зарубежные клиники.

Примечательно, что когда его однажды спросили, почему его кареты скорой помощи принимают не только мусульман, но и приверженцев других вероисповеданий, мусульманин ответил, что его кареты скорой помощи исповедуют Ислам лучше, чем тот, кто задает такой вопрос.

Сейчас дело мусульманина продолжают его последователи. А количество волонтерских карет скорой помощи его организации в Пакистане достигло 1800.