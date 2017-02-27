Новый советник по нацбезопасности США высказался в защиту ислама

На встрече с членами Совета национальной безопасности США советник по данному вопросу высказался портив использования термина «радикальный исламский терроризм», сообщает Islam-today.

Взгляды нового советника по национальной безопасности США генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера, судя по всему, значительно отличаются от взглядов президента Дональда Трампа и членов его команды, в частности, в отношении к терроризму, исламу и мусульманам.

«Термин «радикальный исламский терроризм», по сути, является неправильным, поскольку действия террористов противоречат вероучению ислама», - отметил он.

СМИ уже подчеркнули, насколько позиция Макмастера по этому поводу отличается от позиции других высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Между тем, отмечается, что пока неясно, насколько новый советник по национальной безопасности США сможет влиять на позицию Белого дома по этому вопросу.