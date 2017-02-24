Президент Кении принял ислам

Президент Кении Ухуру Кениатта, судя по всему, принял ислам. Произошло это, по некоторой информации, во время рабочего визита кенийского лидера в Бахрейн, сообщает Islam-today.

Видеозапись с церемонии наделала в социальных сетях массу шума. На кадрах видно, как к кенийскому лидеру с поздравлениями и объятьями подходят люди в традиционных мусульманских одеждах.

Между тем, некоторые интернет-пользователи утверждают, что мужчина на видеозаписи - не президент Кении, а лишь человек, невероятно похожий на него.

Стоит отметить, что Ухуру Кениатта правит Кенией, которая считается одной из самых влиятельных стран Африки, с 2013 года. Его отец, Джомо Кениатта, был знаменитым революционером и борцом за независимость. Его называют «отцом кенийской нации».

Что же касается религиозной принадлежности жителей Кении, страна в этом плане весьма разнородна. Половина кенийцев – протестанты. Порядка 25% - католики. Мусульман в стране насчитывается порядка 10% от общего населения.