Жителя Дании судят за сожжение Корана

В Дании впервые за последние 45 лет рассматривается уголовное дело по статье «Кощунство», сообщает Islam-today.

На скамье подсудимых – 42-летний житель страны, который в 2015 году в саду собственного дома сжег мусульманское священнописание, а затем разместил видеозапись на своей страничке в Facebook.

В качестве максимального наказания за кощунство уголовный кодекс Дании предусматривает тюремное заключение сроком до 4 месяцев. Впрочем, до этого, судя по всему, не дойдет - обвинение уже запросило наказание в виде крупного штрафа.

Как отметил генпрокурор Дании Ян Рекендорфф, это – только четвертый за последние 80 лет случай возбуждения дела по статье «Кощунство».

В последний раз аналогичное дело рассматривалось в 1971 году. Тогда судили руководство государственной радиостанции, в эфире которой прозвучала песня о женщине, отрицающей божественную волю.