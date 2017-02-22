Первую линию мусульманской одежды презентует дочь Кадырова
13:15, 22 февраля 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат 1 марта презентует свою первую линию женской одежды, сообщает Islam-today.
Наряды, по мусульманской традиции, почти полностью закрывающие девушек, инкрустированы кристаллами Сваровски, а также бисером и национальным орнаментом.
Сообщается, что практически все модели были разработаны ею лично.
Планируется, что участие в презентации коллекции Айшат Кадыровой примут известные поп-исполнители.
Кроме того, на мероприятии будет представлена первая парфюмерная композиция международного бренда «Firdaws», который старшая дочь чеченского лидера возглавила весной прошлого года.
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