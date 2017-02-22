Первую линию мусульманской одежды презентует дочь Кадырова

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат 1 марта презентует свою первую линию женской одежды, сообщает Islam-today.

Наряды, по мусульманской традиции, почти полностью закрывающие девушек, инкрустированы кристаллами Сваровски, а также бисером и национальным орнаментом.

Сообщается, что практически все модели были разработаны ею лично.

Планируется, что участие в презентации коллекции Айшат Кадыровой примут известные поп-исполнители.

Кроме того, на мероприятии будет представлена первая парфюмерная композиция международного бренда «Firdaws», который старшая дочь чеченского лидера возглавила весной прошлого года.