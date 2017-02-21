Иранскую шахматистку, чемпионку мира, исключили из сборной из-за отказа надевать хиджаб

Известную иранскую шахматистку, чемпионку мира среди юниоров, 18-летнюю Дорсу Деракшани исключили из сборной Ирана за отказ надеть хиджаб в ходе одного из турниров, проходившем в Гибралтаре, сообщает Islam-today.

Спортсменка приняла участие в соревнованиях, не надев мусульманского платка. Нарушение это привело к исключению ее из сборной Ирана, несмотря на то, что она являлась лидером своей сборной.

Примечательно, что из турнира был также исключен ее брат, 15-летний Борн Миракшани, который не отказался от матча с представителем Израиля. Брат и сестра отстранены от сборной пожизненно.

Впрочем, сейчас они проживают в Испании, а потому, не исключено, что примут подданство этой страны и будут выступать под ее флагом.