В Нью-Йорке прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман

В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку мусульман, участие в котором приняли несколько тысяч человек, сообщает Islam-today.

Митингующие вышли на Таймс-сквер, где выступили против политики нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, одним из первых указов Трампа стал запрет на въезд в страну для граждан семи мусульманских государств, в том числе Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Йемена, Судана и Сомали.

Документ вызвал возмущение не только среди мусульман, но и среди большинства американцев, которые в последние недели активно проводят по всей стране митинги протестов.

В социальных сетях противники указа используют хештег #IAmAMuslimToo.