В Нью-Йорке прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман
11:55, 20 февраля 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку мусульман, участие в котором приняли несколько тысяч человек, сообщает Islam-today.
Митингующие вышли на Таймс-сквер, где выступили против политики нынешнего президента США Дональда Трампа.
Напомним, одним из первых указов Трампа стал запрет на въезд в страну для граждан семи мусульманских государств, в том числе Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Йемена, Судана и Сомали.
Документ вызвал возмущение не только среди мусульман, но и среди большинства американцев, которые в последние недели активно проводят по всей стране митинги протестов.
В социальных сетях противники указа используют хештег #IAmAMuslimToo.
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