В новом исламском центре Узбекистана будут воспитывать молодежь в духе благородства и любви к Родине

Международный исламский центр по изучению наследия имама Абу Исо Мухаммада ат-Термизи появится в скором времени в Узбекистане, сообщает Ислам Сегодня.

Постановление об этом подписал президент республики Шавкат Мирзияев. «Целью деятельности центра станет сохранение и развитие национально-религиозных ценностей узбекского народа и воспитание молодежи республики в духе благородства и любви к Родине», - говорится, в частности, в постановлении.

Имам ат-Термизи – известный в мусульманском мире знаток хадисов и исламский правовед. Он – автор нескольких научных трудов в различных сферах исламского вероучения.

Мавзолей, построенный на его могиле в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, признан архитектурным памятником и местом паломничества мусульман.