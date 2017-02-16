В Казахстане разработали специальные требования для мусульманских кладбищ

На заседании Совета Улемов Духовного управления мусульман Казахстана разработали требования для мусульманских кладбищ, сообщает «Ислам Сегодня».

Это было сделано в связи с многочисленными обращениями и вопросами, которые поступают в ДУМ РК из мечетей и от частных лиц. Разработанные каноны, в частности, касаются вопросов ограждения могил, требований к надгробным памятникам и правилам ухода за ними.

«Мусульманские кладбища должны быть ограждены, поэтому нет необходимости ограждать отдельно каждую могилу внутри загражденного кладбища. Если же общего заграждения нет, то ограждение могилы должно быть четырехугольным. Строительство сооружений по Шариату запрещено. Однако если мазары уже установлены, то разрушать их не нужно. Рекомендуется, чтобы могила была скромной. Фото и скульптуры умершего категорически запрещены. На могильных плитах во избежание осквернения не рекомендуется писать аяты из Корана. Засыпанная своим грунтом могила должна возвышаться в виде горба верблюда», - говорится, в частности, в документе.