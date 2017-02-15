Неделя моды в Нью-Йорке: модели-мусульманки вышли на подиум в хиджабах

Индонезийский дизайнер Анниса Хасибиан (Anniesa Hasibuan) во второй раз представила свою коллекцию на недели моды в Нью-Йорке. В показе участвовали мусульманские модели, которые выходили на подиум в хиджабах, пишет Комсомольская правда, с ссылкой на nyunews.com.

Хасибиан создает одежду не только для мусульманских женщин, однако вся она разработана в традициях ислама - тело полностью прикрыто одеждой.

Наряды сшиты преимущественно из бархата, парчи, шелка и атласа. Ткани расшиты золотыми и серебряными нитками и декорированы камнями.

Хасибиан является революционеркой в мире моды. Ведь именно в ее одежде модели в хиджабах впервые вышли на подиум Нью-Йорской недели моды в 2016 году.