В Джакарте десятки тысяч мусульман выступили против христианского мэра города

Духовенство мечетей столицы Индонезии Джакарты призывает десятки тысяч мусульман, которые собираются на молитвы, не допустить победы на выборах мэра нынешнего главы города христианина Басуки Пурнаму, сообщает РИА Новости, с ссылкой на Associated Press (AP).

Выборы мэра Джакарты состоятся 15 февраля. Соперниками Пурнамы являются мусульманские кандидаты. Индонезия является страной с самым большим числом последователей ислама, они составляют 88% от общего числа населения страны.

"Полиция не разрешила верующим провести шествие по городу. Представитель правоохранительных органов оценил толпу демонстрантов примерно в 60-70 тысяч человек", — сообщает агентство.

В отношении Пурнамы, как отмечает AP, до сих пор ведется следствие, его обвиняют в богохульстве. Нынешний глава Джакарты вызвал гнев мусульманского сообщества страны, обвинившего его в осквернении Корана. В прошлом году акции протеста против мэра собрали сотни тысяч верующих.