Мусульмане составляют четверть мирового населения - подробности статистики

Мусульмане на текущий момент составляют четверть мирового населения, преобладая в Азиатско-тихоокеанском регионе, причем эта религия доминирует в странах Северной Африки и Ближнего Востока, сообщает Седмица с ссылкой на Worldreligionnews.

Арабский мир долгое время считался «сердцевиной» и колыбелью ислама, но на сегодняшний день на долю арабских наций приходится уже менее 20% мусульманского населения всего мира, по данным социологической организации Pew Research Center. Например, на Индийском субконтиненте проживает уже 30% мирового исламского населения, а остальная его часть рассеяна по странам Азии и Запада. На долю Индонезии приходится 13% мусульман всего мира, причем это вероисповедание в стране является подавляющим по численности верующих. В странах Африки также мусульмане превосходят по численности другие религии, при этом доминируя на севере и западе континента. Значительна численность мусульман также в Китае и России. А вот в странах Америки и в значительной части Европы ислам пока является второй по численности приверженцев религией.

Географическая распространенность ислама в сознании многих ассоциируется со странами северной Африки и Ближнего Востока, но на самом деле две трети мусульман всего мира ныне проживает в Азиатско-тихоокеанском регионе: там сосредоточено 62% мирового исламского населения. По данным социологической организации Pew Research Center, на сегодня в Индии и Пакистане проживает около 344 миллионов мусульман – и это уже больше, чем в традиционно исламских странах северной Африки и Ближнего Востока, где их насчитывается «лишь» 317 миллионов.

Страны северной Африки и Ближнего Востока все же лидируют по цифрам «концентрации» мусульманского населения, поскольку ислам в них исповедуют 93% населения из 317 миллионов жителей. К примеру, доля мусульман в совокупном населении Азиатско-тихоокеанского региона – лишь 24%.

Всего среди стран мира на сегодня насчитывается 49 стран с мусульманским большинством в населении, первой в этом списке идет Индонезия с 87.2% (примерно 209 миллионов) мусульман. Индия занимает второе место – в ней проживает 176 миллионов мусульман, хотя они пока составляют лишь 14.4% в общем населении страны.

По данным отчета Pew Research Center, к 2050 году численность мусульман возрастет и достигнет 29.7% мирового населения (2.76 миллиарда). Мусульманское население стран Северной Африки близ Сахары возрастет до 24.3% – в сравнении с 15.5% на 2010 год. В Азии на сегодня проживает больше мусульман, чем во всем остальном мире (61.7%), и она сохранит свое лидерство в этом аспекте, хотя и ожидается, что доля мусульман в этом регионе снизится до 52.8%. В странах северной Африки и Ближнего Востока, по прогнозу, доля мусульманского населения останется примерно такой же.

А вот численность мусульман в США к 2050 году возрастет вдвое – если, конечно, не помешают запреты на их иммиграцию вроде нынешнего указа президента США.В свете этих данных можно заметить, что недавний указ Дональда Трампа о временном запрете на въезд мигрантов из семи стран с преимущественно исламским населением затронул интересы лишь 12 % мусульман всего мира. В списке этих стран сегодня Иран, Ливия, Ирак, Сомали, Сирия, Судан и Йемен, причем из этих стран только Иран входит в десятку крупнейших стран с преимущественно мусульманским населением.