Бангладеш: власти переселят мусульман из Мьянмы на необитаемый остров
16:19, 09 февраля 2017Ислам
1935
Фото: islam-today.ru
Власти Бангладеш намерены переселить беженцев из Мьянмы на необитаемый остров, который, ко всему прочему, регулярно затапливается, сообщает Islam-today.
ООН и международные правозащитные организации это решение уже осудили.
Напомним, сейчас десятки тысяч мусульман-рохинья наводнили прибрежный юго-восток страны в попытке бежать от насилия и дискриминации на родине.
Мусульмане-рохинья считаются потомками пришлых бенгальцев, а потому права представителей этого этнического меньшинства в Мьянме, большая часть населения которого исповедует буддизм, серьезно нарушаются.
Сейчас в Бангладеш находятся почти 70 тысяч мусульман-рохинья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter