Бангладеш: власти переселят мусульман из Мьянмы на необитаемый остров

Власти Бангладеш намерены переселить беженцев из Мьянмы на необитаемый остров, который, ко всему прочему, регулярно затапливается, сообщает Islam-today.

ООН и международные правозащитные организации это решение уже осудили.

Напомним, сейчас десятки тысяч мусульман-рохинья наводнили прибрежный юго-восток страны в попытке бежать от насилия и дискриминации на родине.

Мусульмане-рохинья считаются потомками пришлых бенгальцев, а потому права представителей этого этнического меньшинства в Мьянме, большая часть населения которого исповедует буддизм, серьезно нарушаются.

Сейчас в Бангладеш находятся почти 70 тысяч мусульман-рохинья.