В Марокко за отречение от ислама больше не грозит смертная казнь

Верховный религиозный комитет Марокко отменил закон, согласно которому отказ от ислама карался смертью. Отныне граждане королевства имеют право менять религию, сообщает blagovest-info.ru, со ссылкой на Christian Today и Morocco World News.

Ранее тот же комитет, уполномоченный издавать фетвы, заявлял, что вероотступники заслуживают смерти.

В документе, озаглавленном «Путь ученых», члены комитета определяют апостасию не как религиозный, а как политический вопрос.

«Наиболее точное понимание, более всего соответствующее исламскому праву и пути Пророка, заключается в том, что убийство отступника – это убийство предателя той или иной группы, того, кто раскрывает ее тайны; таким образом, аналогом вероотступничество в международном праве является государственная измена», -- говорится в документе.

Марокканские улемы утверждают, что в раннеисламский период вероотступничество кралось столь сурово из-за политических последствий, которое оно влекло – люди, отрекшиеся от мусульманской религии, могли раскрыть тайны исламской общины врагам. Смертная казнь, которой подлежали апостаты, была прагматической и политической мерой, пишут авторы документа. Сегодня эти причины утратили свою актуальность, считают они.

Помимо этого, отмечается в тексте, в Коране неоднократно говорится, что отступники получат воздаяние не в этой жизни, а после смерти. Например, сура «Корова» гласит: Кто из вас отречется от веры, от религии и умрет безбожником, то все их дела будут тщетны как касательно мирского, так и вечного. Они — обитатели Ада навечно» (2:217).

Улемы также напоминают, что заключая в 628 году со своими противниками – курайшитами Худайбийский мирный договор, пророк Мухаммед следовал традиции, соответственно которой люди, отрекшиеся от ислама, получали возможность вернуться к курайшитам.