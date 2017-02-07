В центре Вены тысячи мусульман протестуют против запрета на ношение паранджы

Около двух тысяч протестующих против планов правительства Австрии запретить ношение закрывающих лицо одежд в общественных местах собрались в центре Вены, сообщает rosbalt.ru, с ссылкой на The Local.

Мусульмане заявили, что протестуют не только против запрета на никабы и паранджу, но также отстаивают права человека и права меньшинств.

По данным мусульманских общин, организовавших митинг, участников было более трех тысяч. Участницы мероприятия держали плакаты с текстами «Нет запрету на паранджу», «Мне нравится мой хиджаб». Среди других плакатов — «Исламофобия — это не свобода», «Хиджаб — это личный опыт». «Мы здесь и мы кричим, потому что вы украли нашу свободу», — скандировала толпа, сообщает СМИ.

Как отмечается, на митинг явились и немусульмане, которые заявили, что пришли сюда, чтобы выразить протест против политики американского президента Дональда Трампа, воплощающей, по их мнению, «антимусульманский расизм».