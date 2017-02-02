Мусульмане Индонезии назвали фейковые новости грехом
12:28, 02 февраля 2017Ислам
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Фото: islam.ru
Совет улемов Индонезии планирует выпустить фетву, которая запрещаюет создание и распространение фальшивых новостей.
"Мы выпустим ее как можно скорее", — заявил глава Совета улемов Индонезии Мааруф Амин. Об этом сообщает islam.ru.
Он выразил надежду, что таким образом "мусульмане не будут участвовать в мистификациях". При этом в заметке подчеркивается, что решения Совета улемов не обладают силой на государственном уровне.
Отметим, что индонезийцы являются одними из самых активных в мире пользователей социальных сетей. Помимо этого Индонезия является страной с самым большим числом мусульман, они составляют 88% от общего числа населения страны.
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