В память о жертвах теракта в канадской мечети погасили огни Эйфелевой башни

Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах теракта в мечети канадского Квебека, сообщает Islam-today.

Главная французская достопримечательность погасла ровно в полночь по местному времени.

«Сегодня ночью я погашу свои огни, чтобы выразить свою поддержку всем канадцам», - сообщалось ранее на официальной странице Эйфелевой башни в Twitter.

Кроме того, порядка сотни студентов из Канады собрались на площади Квебек в Париже, чтобы почтить память жертв трагедии.

Напомним, жертвами расстрела в мечети Квебека, учиненного двумя мужчинами в масках, стали 6 человек. Не менее 18 получили ранения. Пятеро находятся в критическом состоянии.

Власти квалифицировали произошедшее как теракт. По подозрению в его совершении задержан местный уроженец Александр Бисонет.