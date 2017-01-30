В канадской мечети убиты шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в мечети Исламского культурного центра канадского города Квебек. Огонь поздно вечером 29 января открыли двое неизвестных, лица которых были скрыты под масками-балаклавами. По другим данным, стрелявших было трое. Стрелявшие кричали "Аллах акбар".

Власти провинции Квебек, а также премьер-министр страны Джастин Трюдо назвали произошедшее терактом, а также «варварским» и «трусливым» нападением. Двое подозреваемых арестованы. Еще одному нападавшему, по неподтвержденным данным, удалось скрыться с места преступления.

За несколько часов до преступления Джастин Трюдо заявил о готовности Канады принять беженцев из мусульманских стран, которым в соответствии с указом президента США Дональда Трампа временно запрещен въезд на территорию США. «Канадцы приветствуют тех, кто бежит от преследований террора и войны, независимо от вероисповедания. Наша сила в разнообразии. Добро пожаловать в Канаду», — написал премьер на своей странице в «Твиттере».