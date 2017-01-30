Трамп запретил въезд в США мусульманам из Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали

Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд беженцев и иммигрантов из ряда мусульманских стран, сообщает islamnews.ru.

Трамп закрыл границы США для беженцев, спасающихся от гуманитарного кризиса в Сирии и установил де факто запрет на приезд мусульман в США из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки, при этом был введен приоритет для беженцев, преследуемых по религиозному признаку – таковым въезд в Штаты может разрешаться.

Указ под названием «Защита нации от проникновения иностранных террористов в Соединенные Штаты» на 90 дней полностью блокирует въезд в США граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали.

При этом прием беженцев в США приостанавливается на 120 дней, а все разрешения на проживания сирийских беженцев бессрочно аннулируются, сообщает IslamNews со ссылкой на The Guardian.

В указе Трампа не содержится прямого запрета на «въезд мусульман» — формулировка использована иная, но по сути своей подразумевающая, что запрещается въезд из мусульманских стран «для всех лиц, кроме немусульман». Таким образом, религиозным меньшинствам (христианам, язычникам) из перечисленных мусульманских стран в США попасть будет все же можно.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) уже готовит судебный иск от лица 20 частных лиц, оспаривающий конституционность данного указа.