"Реал Мадрид" ради мусульман убрал крест с эмблемы клуба, который присутствовал с 1920-го года

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" решил изменить эмблему своего клуба.

Руководство "королевского" клуба заявило, что это было сделано ради укрепления популярности команды среди мусульман Европы и Ближнего Востока.

Как цитирует представителей клуба испанское издание "Marca", на которое ссылается РБК, на изменение логотипа пошли, чтобы "избежать любых форм непонимания и конфликтов в регионах, где основное население мусульмане".

По информации испанской прессы, такое требование выдвинула дистрибьюторская группа Marka, которая заключила пятилетний контракт с испанским грандом.

Ожидается, что группа будет заниматься продажей клубной атрибутики в таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман.

Крест на эмблеме клуба присутствовал с 1920-го года. Он появился в знак того, что король Испании Альфонс XIII даровал команде свое величайшее покровительство.

"Мы должны быть осторожны со странами, где люди особенно чувствительны к продукции, на которой есть крест", - выступил с заявлением вице-президент компании Халед аль-Мхаири.

Это не первый раз, когда "Реал" убирал крест со своей эмблемы. Впервые это произошло три года назад, когда спонсором клуба был национальный банк Абу-Даби.

Напомним, ранее другой испанский клуб также ради мусульман убрал со своей эмблемы крест. "Барселона" сделала это, чтобы не разрушать выгодных отношений со спонсорским фондом, который располагается в Катаре.