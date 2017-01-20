Тысячи мусульманских проповедников собрались в Бангладеш

Тысячи мусульманских проповедников собрались в Бангладеше, в месте Газипур Тонги на 3-дневное мероприятие, организованное всемирным исламским движением "Таблиг Джамаат", сообщает "Голос Ислама".

Сообщается, что на сбор (иджтима) прибыли таблиги из Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта, Омана, а также Дании, Финляндии, Германии, Японии, Канады, Камбоджи, Мозабика, США, Швеции, Бельгии, Италии и других стран.

В течение трех дней собравшиеся выступали друг перед другом с воспитательными проповедями, делились опытом призыва людей к Исламу и соблюдению его практик, а завершилось мероприятие многотысячной совместной коллективной молитвой.

Движение характеризуется специфическими методами призыва людей к Исламу, которые многие считают контрпродуктивными за пределами его исторического ареала возникновения и основной активности.