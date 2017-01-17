Мекку и Медину приспособят к нуждам паломников с ограниченными возможностями

В двух главных мусульманских святынях мира – Мекке и Медине – в ближайшем будущем будут созданы все условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Islam-today, делается это для того, чтобы Хадж и Умра мусульман с особыми потребностями проходили без каких бы то ни было трудностей.

Пандусами и другими подобными конструкциями в ближайшее время планируется оборудовать святые места и территорию, прилегающую к ним, а также абсолютно все гостиницы, магазины и другие учреждения. Кроме того, обслуживать паломников с ограниченными физическими возможностями будут специально обученные сотрудники, а перевозка их будет осуществляться на специальных автобусах.