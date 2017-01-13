В Узбекистане запретили повторный хадж

С 2017 года граждане Узбекистана смогут совершать Хадж и Умру только один раз в жизни. Повторное паломничество в республике запрещено, сообщает Islam-today.

Сообщается, в частности, те мусульмане, которые уже бывали в Хадже и Умре, больше не смогут туда отправиться, даже если прошлый раз был, к примеру, 10 лет назад.

Примечательно, что новое правило не касается чиновников, которые занимаются организацией поездок жителей Узбекистана в священные места, а также тех, кто едет в Мекку и Медину в служебную командировку.