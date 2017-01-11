В 2017 году Саудовская Аравия примет более 2,5 млн паломников
12:45, 11 января 2017Ислам
1278
Islam-today
В наступившем году Саудовская Аравия намерена принять на хадж более 2,5 миллионов паломников. Это – на 800 тысяч больше, чем в году прошлом. Об этом заявил министр культуры и информации Саудовской Аравии Адиль бен Зейд ат-Тарифи, сообщает Islam-today.
«Увеличения числа паломников мы планируем добиться, в основном, за счет паломников из-за рубежа. Возможным это стало благодаря тому, что уже в ближайшее время будут сняты ограничения, действовавшие в связи с работами по реализации программы расширения территории Запретной мечети», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter