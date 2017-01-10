Богословы Саудовской Аравии запретили включать имя Пророка Мухаммада в интернет-опросы
13:24, 10 января 2017Ислам
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Мечеть Пророка в Медине / islam-today.ru
Ведущие богословы Саудовской Аравии выступили резко против включения имени Пророка Мухаммада в разного рода интернет-опросы популярности и влиятельности, сообщает Islam-today.
В комитете по исламским исследованиям и фетвам подчеркнули, что Аллах наделил Пророка Мухаммада исключительным религиозным статусом, который не может подвергаться какого-либо сравнению.
Стоит отметить, что возмущение богословов вызвало включение имени Пророка Мухаммада в интернет-голосование за самого влиятельного человека в мире. В опрос, наряду с посланником Всевышнего, были включены также известные саудовские политические фигуры и даже поп-исполнители.
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