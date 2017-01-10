Богословы Саудовской Аравии запретили включать имя Пророка Мухаммада в интернет-опросы

Ведущие богословы Саудовской Аравии выступили резко против включения имени Пророка Мухаммада в разного рода интернет-опросы популярности и влиятельности, сообщает Islam-today.

В комитете по исламским исследованиям и фетвам подчеркнули, что Аллах наделил Пророка Мухаммада исключительным религиозным статусом, который не может подвергаться какого-либо сравнению.

Стоит отметить, что возмущение богословов вызвало включение имени Пророка Мухаммада в интернет-голосование за самого влиятельного человека в мире. В опрос, наряду с посланником Всевышнего, были включены также известные саудовские политические фигуры и даже поп-исполнители.