22 000 экземпляров Корана закопают в землю в Германии

Полиция Германии определяется со способом утилизации 22 000 экземпляров переводов Корана, изъятых у активистов движения «Истинная религия», сообщает "Инфо Ислам".

Изъятые 22 000 экземпляров Священной книги должны быть захоронены в пустыне.

Министерство внутренних дел рассматривает возможность такого странного шага из уважения к религиозным убеждениям мусульман.

«Истинная религия» (в ноябре 2016 попала под запрет) известная своими масштабными акциями под названием "Читай!", в рамках которых, было роздано более 3 млн экземпляров Корана с переводом.

«Истинная религия» подала в середине декабря иск против запрета в Федеральный административный суд в Лейпциге. Таким образом, запрет ещё не имеет юридической силы. Поэтому издание Корана продолжает находиться на складе в Пульхайме (Pulheim), федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Там оно останется до конца процесса, который может занять год или больше.