Саудийкам разрешат работать в магазинах оптики до того момента, пока они не заговорят с мужчинами

Саудийкам разрешат работать фельдшерами и оптометристами в магазинах оптики, сообщает islam.ru.

Нововведения реализуются в рамках объявленного ранее плана экономических реформ, основная цель которого - увеличение числа работающих женщин до 28% в 2020 году.

"Это нормально для женщин - работать в качестве фельдшера - при условии, что она подобающе одета и соблюдает все предписанные правила", - сообщает член высшего религиозного совета Саудовской Аравии шейх Абдулла аль.

Представитель Минздрава королевства Мохаммад Баджбаир рассказал, что женщины могут трудиться в магазинах оптики до того момента, пока они не начнут вступать в разговоры с мужчинами.