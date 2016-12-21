Гигантские зонты в Медине остались без обслуживания

Гигантские зонты, которые призваны защищать прихожан Мечети Пророка от палящего солнца, остались без обслуживания. Об этом сообщает Islam-today.

В результате свою функцию они не выполняют уже в течение нескольких недель – они попросту не раскрываются. Причиной этого стал спор между Президиумом Двух Святынь и подрядной компанией Saudi Binladin Group.

Как сообщается, подрядчик перестал обслуживать автоматизированные навесы после того, как не смог закупить у немецкой компании необходимые оборудование, запасные части и комплектующие, которые недоступны в Саудовской Аравии.

А потому сейчас подрядчик ожидает их доставки из Германии, что, в свою очередь, может занять некоторое время. Между тем, прихожане мечети отмечают, что зонты не раскрывались последние несколько недель, хотя должны раскрываться с рассветом и закрываться только после захода солнца.