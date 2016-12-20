В Турции издали Коран на украинском языке

Государственное управление по делам религий Турции выпустило перевод смыслов Корана на украинский язык. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Договоренность была достигнута летом 2015 года во время моей поездки в Стамбул. Долго читали, верстался, и вот результат. Два издания вышло, большое и малое - с арабским текстом и без него", - рассказал автора перевода, исламовед Михаил Якубович.

Он отметил, что предисловие к изданию написал муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

Отметим, что перевод Корана на другие языки исламские богословы считают лишь переводом его смыслов, поскольку, по их мнению, Кораном является лишь оригинал на арабском языке.

Напомним, первое издание перевода смыслов Корана на украинском языке было подготовлено Михаилом Якубовичем и вышло в 2013 году в Медине (Саудовская Аравия), второе - в 2015 году в Киеве, в издательстве "Основы".